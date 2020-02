Calciomercato Juventus: l’estate potrebbe portare tante sorprese in casa bianconera. Sorprese che potrebbero riguardare il mercato in uscita.

In casa Juventus il calciomercato è sempre e comunque all’ordine del giorno. A gennaio se ne sono andati Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca. Un primo sfoltimento della rosa quindi è avvenuto. Il grosso però dovrebbe avvenire in estate e molto dipenderà dai risultati e da come andranno alcune cose. E ci potrebbero essere delle sorprese riguardanti alcuni big o comunque dei giocatori importanti della rosa dei piemontesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Rabiot verso la Premier?

Calciomercato Juventus, quanti big sotto esame

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, tra i giocatori in esame ci sarebbe in primis Federico Bernardeschi. L’ex viola nell’ultimo periodo, anche a causa di alcuni problemi fisici, sta trovando pochissimo spazio. L’esperimento da mezzala, avvenuto in Coppa Italia con la Roma, potrebbe essere riproposto, ma il numero 33 dei bianconeri in questo momento ha bisogno di giocare, anche per non perdere il treno verso gli Europei. E poi in estate la sua situazione sarà senza alcun dubbio valutata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, chi per sostituire Alex Sandro?

Altri due che potrebbero essere messi in discussione sono Ramsey e Rabiot. Da loro ci si aspettava senza alcun dubbio molto di più e un loro addio potrebbe servire per fare delle importanti plusvalenze. E poi il pensiero non può non andare a Douglas Costa, ostacolato dai tanti infortuni. Il contratto del brasiliano scadrà nel 2022, ma la Juventus potrebbe comunque fare delle riflessioni e dei pensieri. Discorso molto simile per Higuain, mentre invece Dybala potrebbe essere sacrificato solo per esigenze di bilancio. Insomma, tanti sono in bilico, ma molto dipenderà da come finirà la stagione e dal rendimento di alcuni singoli. D’altronde in questa stagione tutto è ancora pienamente in ballo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK