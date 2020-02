Il futuro di Adrien Rabiot è ancora tutto da decidere e da decifrare. Il francese potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato.

Nonostante la stagione sia ormai definitivamente entrata nel rush finale e tutti gli obiettivi siano ancora alla portata, in casa Juventus si pensa sempre e comunque al calciomercato. Non solo trattative in entrata per i bianconeri, ma anche qualcosa in uscita. Uno dei nomi più caldi in questo ambito è senza alcun dubbio Adrien Rabiot.

Rabiot lascia la Juventus, Calciomercato: destinazione Premier

Le prestazioni del francese non hanno infatti convinto pienamente. Ed ecco che nella sessione estiva il suo destino potrebbe essere riscritto un’altra volta. Insomma, la cessione non è un qualcosa che può essere escluso. Il 24enne, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Paul Pogba, il grande sogno della dirigenza della società piemontese.

Ma, come riportato e rivelato dalla stampa britannica, i Red Devils potrebbero provare ad affondare il colpo a prescindere dalla trattativa per il Polpo. Il suo cartellino sarebbe valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro. Una cifra che rappresenterebbe senza alcun dubbio un’importante plusvalenza per le casse della Juventus. Insomma, non resta che attendere cosa accadrà nei prossimi mesi. Il futuro di Rabiot è ancora tutto da decifrare. E di certo sembra esserci davvero molto poco, nonostante il transalpino nelle ultime settimane stia trovando sempre più spazio.

