Spal-Juventus, le ultime sulle condizioni di Pjanic e Higuain

Manca poco alla vigilia della partita di campionato Spal-Juventus. Sarri valuta le condizioni dei suoi due giocatori lavorando in allenamento.

La Juventus in vista della partita di sabato 22/02 alle ore 18.00 lavora in allenamento per velocizzare i ritmi di manovra tenendo in considerazione le condizioni di Pjanic e Higuain freschi di infortunio. Il bosniaco, come riportato dal sito ufficiale, ha svolto un allenamento personalizzato mentre l’argentino ha proseguito le terapie per la lieve lombalgia. Rabiot, invece, ha preso parte regolarmente all’allenamento.

Spal-Juventus, le ultime su Pjanic e Higuain

La partita di sabato oltre ad essere importante a livello numerico per la classifica, sarebbe un vero e proprio modo di garantire una solidità a centrocampo che da un po’ di tempo manca. Rabiot, infatti, avendo preso parte ad un allenamento intensivo dovrebbe partire titolare. Inizia il vero tour de force per i bianconeri che dopo Ferrara voleranno a Lione per la Uefa Champions League e poi, sempre nella stessa settimana, dovranno affrontare l’Inter in casa per quella che secondo tutti sarà la partita dello scudetto (Lazio permettendo). Diventa, di conseguenza, di cruciale importanza rimane concentrati. Maurizio Sarri sta lavorando attivamente per migliore il ritmo di gioco, alle volte flemmatico, e con il ritorno del capitano Chiellini potrebbe esserci quella garanzia che in difesa ultimamente sta mancando. Sbagliare ora diventa impossibile, ogni errore potrebbe essere fatale. Concentrazione massima in vista degli obiettivi con l’augurio di ritrovare tutti i titolari pronti per giocare.

