Ogbonna, la sua mossa disperata su Aguero fa il giro del web

Ogbonna, ex difensore della Juventus ha fermato l’argentino trattenendolo per i testicoli. E tornano in mente tante situazioni simili del passato.

Angelo Ogbonna si è inventato qualcosa di incredibile pur di fermare Auguro lanciato a rete. L’ex difensore della Juventus, per frenare la corsa della punta, si è inventato qualcosa di assurdo. Non ha trovato di meglio che trattenerlo da dietro tenendolo per i… testicoli. Nessun intervento del Var, evitato il gol e anche il penalty contro. L’intervento, chiaramente, ha suscitato tante polemiche perché non è stato minimamente sanzionato.

"Is the power out in the VAR room?" 🤔https://t.co/pNkGIx9x3J — SPORTbible (@sportbible) February 19, 2020

Tutti contro Ogbonna

A prendere subito la parola è stato Harry Redknapp, ex tecnico del Tottenham e degli Hammers.”Avrebbero dovuto rivedere l’azione, non c’è coerenza nel giudicare questi falli. Per me Ogbonna poteva essere anche espulso per il gesto». Fatto sta che la sfida di Premier League tra Manchester City e West Ham, è stata vinta 2-0 dalla squadra di Guardiola.

Sergio Aguero grabbed by testicles to stop Man City striker scoring by West Hams Ogbonna leaving fans in stitches 🌃 🛑 #westham #twoteams https://t.co/dGnmoaHvMC — Sporting Excitement (@SportingExcite) February 20, 2020

I precedenti

Sul Corriere dello Sport vengono pubblicati anche alcuni precedenti illustri. «Riviene in mente il “gesto di affetto” di Vinnie Jones su Paul Gascoigne, passato alla storia come una delle immagini più iconiche e ironiche del calcio inglese Il rude difensore strizzò in una morsa il fantasista durante una partita tra Wimbledon e Newcastle. In Italia, invece, si ricorda il trattamento speciale di Rachid Neqrouz nei confronti di Filippo Inzaghi in un Bari-Juventus». Questo il commento del giornale capitolino.

