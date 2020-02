Calciomercato Juventus, doccia fredda per Castrovilli: le ultime

Ultime news di calciomercato Juventus su Castrovilli: ci sono novità importanti per il centrocampista della Fiorentina: l’affare si può chiudere?

C’è la fila per Castrovilli della Fiorentina: il talentuoso ragazzo classe 1997, infatti, non sembra badare alle numerosissime voci di calciomercato che lo vedono accostato a tutti i più importanti top club italiani ed internazionali.

Al contrario, il ragazzo sembra pensare soltanto alla maglia dei gigliati: anzi, il suo sogno è quello di continuare a Firenze e per questo motivo si è già posto due obiettivi molto importanti per il presente ed anche per il futuro.

Stando alle ultime news di calciomercato Juventus, però, Fabio Paratici non sembra voler demordere; al contrario, la Vecchia Signora ha assolutamente intenzione di continuare ad insistere cercando di sondare il terreno per il ragazzo che, alla sua prima stagione in Toscana, sta letteralmente facendo la differenza.

Calciomercato Juventus, Castrovilli rimane alla Fiorentina?

Castrovilli, in una recente intervista rilasciata al Corriere Dello Sport, ha dichiarato che il suo sogno più grande è quello di continuare con la Fiorentina, club in cui sta davvero benissimo.

Per questo motivo, anche per ricambiare tutto l’affetto che i tifosi gli stanno dando in questi mesi, vorrebbe indossare l’anno prossimo la maglia numero 10.

Insomma, l’ex giocatore della Cremonese sogna in grande e, al contrario, non molla e pensa soltanto ai gigliati. La Juventus spera tuttavia si trattino solamente di parole di circostanza, ma sarà davvero così?

Per il momento sembrerebbe proprio di sì dal momento che ha rifiutato sempre tutte le destinazioni proposte a gennaio: Roma, Inter e proprio i bianconeri che, tuttavia, sembrano avere un vantaggio notevole sul resto delle concorrenti.

