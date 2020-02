Chiellini, c’è la possibilità concreta di rinnovare il contratto con la Juventus

Il capitano della Juventus è tornato in campo a sette mesi dalla rottura del crociato. Chiellini e il club adesso pensano a rinnovare il contratto

Giorgio Chiellini prolungherà di un altro anno, ha la possibilità di superare Scirea e di salire sul podio dei top bianconeri. E’ questa la prospettiva di cui la società ha discusso con il capitano bianconero, ormai giunto a 35 anni. A Vinovo, tra un allenamento e un esercizio di recupero si discute anche di come prolungare la carriera del difensore. Che la sua esperienza sia a vita con la Vecchia Signora, si era capito. Come è chiaro che avrà un futuro in dirigenza anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo.

Chiellini a vita alla Juventus

Secondo quanto pubblicato dal Corriere dello Sport, ormai manca ormai soltanto l’annuncio ufficiale. Sì, l’annuncio del prolungamento del matrimonio per un’altra stagione tra la Juve e Chiellini. «Il nuovo orizzonte sarà il 2021, un anno in più rispetto all’attuale scadenza fissata per il prossimo giugno. Il difensore si avvicina ai 36 anni (li compirà a metà agosto) ma la bandiera non si ammaina. Anzi, il leader bianconero rilancia – si legge -. Ancora in campo, ancora a cementare lo spogliatoio, ancora a guidare il gruppo con il suo carisma e la sua esperienza. In attesa, chissà, di vestire giacca e cravatta per un futuro da dirigente. Un ruolo che gli sarebbe già stato prospettato dalla società e che, c’è da scommetterci, potrebbe davvero essere indicato per uno come lui».

L’importanza del capitano

«Adesso è tempo di ritrovare la condizione ottimale, corsa dopo corsa, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Adesso bisogna dare il 100%, e oltre, per raggiungere gli obiettivi stagionali. E Chiellini è tornato al momento giusto per prendere per mano la squadra e condurla là dove tutti si attendono. Tre fronti aperti – continua l’articolo – un’unica missione: vincere. Senza dimenticare, naturalmente, la prospettiva di Euro2020 e di un’estate a tinte azzurre. Il capitano è come un nuovo acquisto, come un rinforzo di metà anno, e che rinforzo, che può cambiare davvero gli equilibri».

