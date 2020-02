Spal Juventus probabili formazioni: possibili novità nel reparto offensivo in casa bianconera in vista della sfida contro gli spallini.

Già da stasera con Brescia Napoli prenderà il via la 25esima giornata di Serie A. Domani, alle ore 18, sarà il turno della Juventus, che andrà a far visita alla Spal , fanalino di coda della classifica. Il match con gli spallini nasconde però numerose insidie e pericoli. Insomma, la sfida non andrà assolutamente sottovalutata e presa sotto gamba.

Spal Juventus probabili formazioni: novità in attacco

Importanti novità di formazione potrebbero esserci nel reparto offensivo. Infatti, viste le defezioni per problemi fisici di Douglas Costa e Gonzalo Higuain, Maurizio Sarri potrebbe scegliere un tridente d’attacco formato da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo. I tre hanno giocato assieme già nella sfida di domenica scorsa contro il Brescia, mettendo in mostra una discreta intesa e buoni movimenti.

L’alternativa potrebbe essere rappresentata da un ritorno al 4-3-1-2, con Ramsey nella posizione di trequartista e a supporto dell’ex Palermo e CR7 in avanti. Anche questa potrebbe essere un’ipotesi da non scartare e da prendere in considerazione. Va però detto che l’attacco visto contro gli uomini di Diego Lopez piace e non poco al tecnico dei bianconeri, che dovrebbe quindi optare per una sua conferma e per riproporlo. Gli ultimi dubbi saranno comunque sciolti nella rifinitura odierna. Per il mister saranno ore di riflessione.

