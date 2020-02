Spal-Juventus, parla Sarri: le condizioni di Pjanic e Higuan. L’allenatore ha fatto il punto sugli infortunati e sulla probabile formazione.

La vittoria contro il Brescia ha riportato un po’ di serenità ma ora sta per iniziare un periodo infuocato per la Juventus. Tra la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione e la sfida Scudetto contro l’Inter si deciderà già una parte della stagione. E sarà importante arrivarci battendo senza problemi la Spal. Perché qualsiasi risultato diverso dalla vittoria non farebbe altro che aumentare la pressione intorno a Sarri.

L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Spal.

Le domande iniziali riguardano la possibile formazione. Ci sono possibilità di vedere Buffon e Chiellini? “Per quanto riguarda Buffon valuteremo domani. Chiellini sta bene, gli manca l’ultimo passo. Metterò in campo la formazione migliore”.

Due parole anche su Khedira: “C’è da decidere se portarlo con noi o se lasciarlo qui a lavorare altri due giorni. Ascolteremo lo staff dei preparatori per capire in quale direzione andare. Valuteremo giorno dopo giorno ma è più indietro nel recupero rispetto a Chiellini”. Un jolly indiscusso della Juventus è stato finora Cuadrado, lo stesso Sarri lo ammette: “Ha fatto vedere miglioramenti enormi come terzino, per necessità di questo periodo è tornato a fare l’esterno offensivo. Siamo molto contenti del suo rendimento”.

Spal-Juventus, Sarri sulle condizioni di Pjanic e Higuain

Nel modulo 4-3-3 senza l’infortunato Douglas Costa una possibile alternativa è Bernardeschi: “Purtroppo, per mille vicissitudini è stato sballottato da un posto all’altro. 4-3-3? Senza Douglas, chiaramente, è un’alternativa in quel ruolo”.

Nella formazione titolare anti-Spal è più probabile vedere Pjanic di Higuain: “Pjanic sta abbastanza bene, è più avanti di Higuain che ha ancora dolore alla schiena. Miralem ieri ha svolto un allenamento sostanzioso”.

La diffida di De Ligt non dovrebbe condizionare le scelte di Sarri per Spal-Juventus: “Diffide? Sono calcoli troppo spesso che ho visto saltare in aria in passato. Pensiamo alla partita di domani senza grossi pensieri”.

Sta per iniziare un periodo di fuoco: “Arriviamo pronti, sia fisicamente che mentalmente, per una fase importante della stagione. Non pensiamo alla corsa Scudetto, ma alla partita di Ferrara, perchè questo non è ancora un periodo decisivo. Concentriamoci partita dopo partita”.

Due parole sull’avversaria: “La SPAL, con Di Biaigio, ha cambiato qualcosa a livello tattico. Sarà una partita difficile, la Juve lo sa bene perché negli ultimi anni sono sempre state gare complicate. Si stanno giocando la salvezza e, per cui, non sarà semplice”.

