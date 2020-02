Spal-Juventus, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: occasione per Bernardeschi, torna Chiellini, ballottaggio De Sciglio-Danilo.

La Juventus sta per iniziare un periodo di fuoco. All’orizzonte ci sono l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione e lo scontro diretto contro l’Inter che potrebbe valere una fetta di Scudetto. Prima però c’è da pensare alla Spal, e Sarri in conferenza stampa ha detto chiaramente che manderà in campo quella che reputa la formazione al momento migliore. Al momento però l’allenatore bianconero non ha a disposizione tutti i calciatori, anzi. Mancheranno per infortunio Demiral, Douglas Costa, Pjanic, Higuain e Khedira più lo squalificato Bonucci.

Spal-Juventus, le probabili formazioni di Tuttosport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Mazza” di Ferrara secondo Tuttosport”, il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso della Juventus sono ben quattro. De Ligt è in vantaggio su Rugani (Chiellini sarebbe titolare), Bernardeschi è favorito su Cuadrato, Rabiot su Matuidi e Danilo su De Sciglio.

Spal-Juventus, le probabili formazioni di Tuttosport

SPAL (4-4-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi, Zukanovic; Strefezza, Missiroli, Castro, Reca; Petagna, Di Francesco.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Corriere dello Sport

SPAL (4-4-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli, Valoti; Petagna, Di Francesco.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Gazzetta dello Sport

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli; Petagna, Di Francesco, Strefezza.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

