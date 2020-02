Calciomercato Juventus, Chiesa si allontana: Paratici è furioso

Calciomercato Juventus, le ultimissime news non sono positive per i bianconeri: Federico Chiesa è sempre più vicino al rinnovo con la Fiorentina.

C’è tanta delusione tra le fila della Juventus per la news che è arrivata poche ore fa e che ha riportato Tuttosport nell’edizione di oggi: Federico Chiesa infatti sembra essere molto vicino al rinnovo di contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2024.

Questo fatto, necessariamente, allontana il ragazzo classe 1997 dai bianconeri i quali sembrano essere stati la squadra che al momento era maggiormente vicina all’acquisto del ragazzo prodotto proprio del settore giovanile Viola.

Il tutto sembra essere stato deciso poche ore fa, grazie anche e soprattutto all’intervento di Rocco Commisso che ha deciso di imprimere un’accelerata importante alla trattativa: rinnovo di altri 4 anni a cifre decisamente allettanti per il ragazzo che adesso diventa di gran lunga il più pagato della squadra.

Calciomercato Juventus, Chiesa rinnova con la Fiorentina

La firma del rinnovo di contratto di Federico Chiesa dovrebbe già avvenire nel prossimo mese di marzo e questo costringerebbe la Juventus a fermarsi nella trattativa che lo vorrebbe portare a vestire la maglia della compagine bianconera allenata da Maurizio Sarri.

Per il momento è ancora tutto in forse e non c’è assolutamente nulla di certo, ma una cosa bisogna dirla: il presidente dei gigliati è stato davvero bravissimo nel ricostruire i rapporti con la famiglia del ragazzo che, negli ultimi mesi, si erano deteriorati.

Questo rinnovo apre due strade per il ragazzo: la prima è quella della permanenza in Toscana, la seconda della cessione a titolo definitivo in qualunque altre società, ma non a quella di Corso Galileo Ferraris come esplicitamente detto da Commisso.

