Guardiola alla Juventus, Calciomercato: l’allenatore si allontana

Pep Guardiola si allontana dalla Juventus e difficilmente l’anno prossimo allenerà i bianconeri: che cosa è successo? Le ultime dall’Inghilterra.

Pep Guardiola alla Juventus in caso di esonero Maurizio Sarri? Nelle scorse settimane, in concomitanza con alcuni risultati negativi dei bianconeri sia in campionato sia in Coppa Italia, l’allenatore sembrava poter essere una delle soluzioni possibili per dare una vera e propria ventata di aria fresca ed un cambio di rotta assoluto dopo il tecnico toscano.

Adesso, però, Andrea Agnelli sembra allontanare il tecnico che attualmente è sotto contratto, oltretutto strapagato, con il Manchester City: ecco le parole del presidente dei bianconeri a Radio 24, dove è intervenuto nella trasmissione “Tutti Convocati”.

Guardiola alla Juventus, calciomercato: ci sono novità

Pep Guardiola alla Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato? Per il momento no, o almeno è quello che il vertice numero uno della Vecchia Signora.

Al momento, secondo il patron, il nome dell’ex allenatore del Barcellona rimane una suggestione o poco più ma di sicuro con la scelta di Sarri si è andati verso una certa applicazione tattica, una modalità che avrebbe potuto garantire il risultato finale.

Allo stesso tempo, però, ha ammesso che in caso di esonero Sarri, sarebbe una vera e propria follia non pensare ad un tecnico competente, vincente e di respiro internazionale come lui. Allo stesso tempo, però, va detto che la Juve è davvero felicissima con Maurizio Sarri ed tutti i dirigenti hanno in mente di iniziare un percorso nel medio-lungo periodo con lui, come ha dimostrato in tutti i suoi anni da presidente.

Questo per lui è infatti il terzo ciclo di allenatori iniziato con Conte, proseguito con Allegri ed oggi con Sarri: chissà se un domani ce ne sarà un quarto proprio con Guardiola. Per il momento sembrerebbe proprio di no.

