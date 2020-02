Matuidi e la Juventus: «Resterò per un altro anno in bianconero»

Matuidi annuncia che il calciomercato della Juventus non lo riguarderà in estate. «Il Lione può essere pericoloso, ma diremo la nostra».

Matuidi annuncia che rimarrà alla Juventus anche nella prossima stagione. Il centrocampista francese ha rilasciato un’intervista a L’Equipe dove spiega il suo punto di vista e le ambizioni per il futuro. «Rimarrò qui, il mio contratto includeva l’opzione per un altro anno e il club ha deciso di esercitarla. Sono molto felice di continuare per un’altra stagione – spiega -. Non ho mai avuto dubbi perché sentivo la fiducia di tutte le parti e in questa scelta penso anche alla mia famiglia a cui piace la città”.

LEGGI ANCHE >>> Le parole di Gigi Cagni su Maurizio Sarri

Matuidi e la bellezza di Torino

«Mi piacciono molte cose di Torino – continua Matuidi -. Andiamo spesso nei parchi a passeggiare con la famiglia e ci godiamo anche la montagna. I bambini sciano in inverno. Si mangia bene e la gente è gentile e appassionata di calcio. Cosa mi manca della Francia? La colazione. È incomparabile. In Francia siamo un passo avanti con i cornetti e i dolcetti al cioccolato».

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Higuain e Pjanic come stanno dopo l’allenamento?

L’impegno con il Lione in Champions

Matuidi conclude la sua intervista parlando della prossima gara in Champions con il Lione. «I loro punti di forza? Aouar è ​​interessante nella sua capacità di giocare per gli altri e di essere decisivo nel segnare gol. È un giocatore promettente e di grande talento. Avanti, con Dembélé, Terrier e Toko Ekambi il Lione può essere pericoloso. Ma noi diremo la nostra sicuramente». Assolutamente, pertanto alla Juve servirà anche la sua corsa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK