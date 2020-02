Calciomercato Juventus: possibile trattativa tra i bianconeri e il Milan. Ecco chi potrebbero essere i giocatori protagonisti.

Domani tornerà la Champions League per la Juventus. Ma, nonostante la stagione sia entrata definitivamente nel vivo e nel rush finale, si pensa sempre comunque al calciomercato. Un asse caldo potrebbe essere quello con il Milan. E tutto potrebbe ruotare attorno a Gianluigi Donnarumma. I rossoneri infatti rischierebbero addirittura di perdere l’estremo difensore a zero, un po’ come successo nel 2017.

Calciomercato Juventus, possibile scambio con il Milan?

E alla finestra, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Tuttomercatoweb’, ci sarebbe proprio la società bianconera. Quest’ultima. nonostante abbia recentemente rinnovato il contratto di Szczesny, non scarterebbe la possibilità e l’ipotesi di cedere il polacco già nell’immediato, capitalizzando le recenti buone prestazioni e avendo così un tesoretto da spendere.

La Juventus potrebbe quindi pensare davvero di arrivare al portiere rossonero. Una strategia potrebbe essere anche quella di mettere sul pianto una contropartita tecnica. Un nome che potrebbe finire nella trattativa potrebbe essere quello di Federico Bernardeschi. L’ex viola sta infatti trovando davvero pochissimo spazio nell’ultimo periodo e il suo futuro sembrerebbe essere lontano da Torino. Insomma, non resta vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi.

