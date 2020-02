L’allarme Coronavirus porterà a giocare alcune partite a porte chiuse. Ma queste potrebbero essere trasmesse a porte chiuse.

L’allarme Coronavirus sta condizionando, come detto più volte, il campionato di Serie A. Nel prossimo turno molte partite si potrebbero giocare a porte chiuse e quindi senza spettatori. L’altra faccia di questa decisione potrebbe essere la trasmissione in chiaro di queste sfide. Questo è quanto trapelato in queste ore ed è stato riferito dall’Ansa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus Inter a porte chiuse? Ecco le ultime

Coronavirus, le partite a porte chiuse in chiaro?

Ed ecco che Sky avrebbe iniziato a valutare l’ipotesi di trasmettere Juventus-Inter in chiaro sul digitale terrestre, più precisamente sul canale Tv8. Il tutto è però legato a un eventuale accordo con la Lega calcio. L’ultima parola spetterebbe comunque al Governo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Coronavirus, la preoccupazione del sindaco di Lione

Sul tema è intervenuto anche il ministro dello sport Vincenzo Spadafora: “Sono decisioni che devono prendere le Leghe. Non entro in scelte che possono essere autonome del mondo dello sport. Quello che abbiamo disposto è la necessità di salvaguardare la salute. Quindi ok alle gare a porte chiuse, provvedimento che noi non abbiamo imposto, perché non c’è l’obbligo. Alcune società hanno detto che le gare a porte chiuse creano dei danni. Nell’ambito dell’autonomia possono rinviare le gare nelle date disponibili. Mi dicono che le date sono strette ma questa è una cosa che non posso valutare io. Un’ autonomia che ovviamente e naturalmente non deve andare i contrasto con le direttive emanate dal governo“. Insomma, non resta vedere cosa accadrà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK