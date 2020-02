Juventus Inter in chiaro? Ecco dove potrebbero trasmetterla in diretta tv

Juventus Inter in chiaro? Il derby d’Italia potrebbe essere trasmesso in diretta tv a causa dell’epidemia di coronavirus: ecco tutti i dettagli.

Juventus Inter in chiaro? L’indiscrezione, ancora tutta da confermare, arriva da La Stampa che riporta questa inaspettata quanto clamorosa possibilità che in queste ore è fortemente presa in considerazione dalla Lega di Serie A.

Il motivo di questa scelta, sempre se questa voce troverà conferme, andrebbe ricercato nel fatto che la gara, ormai è ufficiale, verrà trasmessa a porte chiuse e, per questo motivo, nessuno dei tifosi sia bianconeri che nerazzurri, abbonati compresi, potranno vederla dal vivo all’Allianz Stadium di Torino.

Per questo motivo si starebbe valutando questa ipotesi per dare maggiore visibilità al derby d’Italia, una delle partite più importanti, sentite e suggestive dell’intera stagione anche se, al momento, il tutto è ancora in forse. Dove potrebbero trasmetterla gratis, in chiaro, in diretta tv?

Juventus Inter in chiaro in diretta tv? I dettagli

Juventus Inter in diretta tv in chiaro è un’opzione che i vertici del nostro campionato stanno valutando per dare la possibilità a tantissimi tifosi di seguire il match gratis e per dare una cornice di pubblico “virtuale” a questa contesa che vedrà impegnati gli uomini di Antonio Conte e quelli di Maurizio Sarri che si giocheranno in questo match una piccola parte di Scudetto.

Rimane ora da capire dove potrebbe essere trasmesso l’incontro: sulla Rai o Mediaset? Al momento non sappiamo nulla circa il canale sul quale verrà mandato in onda il derby d’Italia di quest’anno ma una cosa è certa: qualora diventasse realtà farebbe felici milioni di tifosi.

Ovviamente per far sì che questo accada è necessario che la Lega e Sky, detentore dei diritti tv per trasmettere il campionato, siano totalmente d’accordo.

