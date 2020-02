Calciomercato Juventus, Lionel Messi richiama un vecchio obiettivo dei bianconeri al Barcellona e complica non poco i piani di Fabio Paratici: le ultime.

Thiago Alcantara è un vecchio pallino di Fabio Paratici che nella prossima sessione di calciomercato Juve vorrebbe portarlo a Torino per rinforzare ulteriormente un centrocampo già stellare e che, con la sua aggiunta, potrebbe essere davvero il migliore di tutta Europa.

I piani della Vecchia Signora, però, potrebbero cambiare e non poco a causa del fatto che Lionel Messi, almeno secondo quanto riporta Tuttosport, lo rivorrebbe tra le fila dei blaugrana in Catalogna, al Barcellona.

I due, come è noto, hanno un forte legame non solo dentro al campo, dove la Pulce non ha mai nascosto di apprezzare moltissimo il suo enorme talento e la sua tecnica sopraffina, ma anche e soprattutto fuori dal campo dove i due sono grandi amici.

Calciomercato Juve, Thiago Alcantara è più lontano: colpa di Messi

Ecco allora che Thiago Alcantara, che è cresciuto proprio nelle giovanili del club blaugrana per poi esplodere definitivamente proprio accanto a Messi e compagni, oggi non è felice al Bayern Monaco, club in cui ha sicuramente fatto benissimo ma in cui non si è mai ambientato del tutto.

Proprio per questo motivo la Juventus aveva intenzione di fare un tentativo per lui già a gennaio ma top player di questo calibro difficilmente cambiano squadra a metà stagione (a meno di clamorosi colpi di scena o situazioni particolari, come ad esempio è accaduto con Emre Can) e per questo motivo l’assalto vero e proprio è stato rimandato a giugno quando i bianconeri avranno più tempo e più soldi a disposizione.

Messi, tuttavia, starebbe cercando di convincere tutti i dirigenti del Barça ad investire denaro per riportarlo in Catalogna, nella Liga, e sembra esserci riuscito. E la Juve trema.

