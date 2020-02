Lione Juventus Probabili Formazioni: Cuadrado cambia ruolo

Lione Juventus Probabili Formazioni Champions League andata ottavi di finale 2019-2020: Cuadrado cambia ruolo, mentre in difesa giocherà Danilo.

Al Parc Olympique Lyonnais domani sera alle ore 21:00 andrà in scena Lione Juventus, partita valida per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri di Maurizio Sarri devono fare i conti con qualche dubbio di formazione sostanzialmente in tutti i reparti a cominciare dalla difesa fino all’attacco.

Ecco il probabile 11 titolare con cui la Vecchia Signora dovrebbe scendere in campo: da notare è soprattutto la posizione “nuova”, per così dire, di Cuadrado.

Lione (3-4-1-2): Lopes; Marcal, Marcelo, Denayer; Dubois, Tousart, Bruno, Cornet; Aouar; Dembele, Traore. Allenatore: Garcia.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo, Cuadrado. Allenatore: Sarri.

Lione Juventus Probabili Formazioni: Cuadrado in attacco

Partiamo dai padroni di casa che scenderanno in campo con un 3-4-1-2 in cui Garcia darà spazio ai migliori a disposizione nonostante le mille assenze.

Da segnalare è senz’altro Aouar, vero e proprio pallino dei bianconeri per quanto concerne il calciomercato, e Dembele in avanti accanto a Traore: questi rappresentano le vere e proprie punte di diamante del club militante in Ligue 1.

Maurizio Sarri risponde con un 4-3-3 in cui ci sarà Szczesny tra i pali, Danilo che torna dal primo minuto ed Alex Sandro dalla parte opposta: in mezzo invece fiducia a De Ligt accanto a Bonucci, con il primo favorito su Giorgio Chiellini non ancora al meglio.

A centrocampo invece Pjanic è sicuro di un posto in cabina di regia, con Matuidi favorito su Rabiot mentre dall’altra parte Ramsey dovrebbe completare il reparto. In avanti, invece, Dybala e Cuadrado saranno gli esterni, con Cristiano Ronaldo punta centrale ed Higuain in panchina.

