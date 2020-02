Guardiola alla Juventus, Calciomercato: la promessa di Agnelli

Pep Guardiola alla Juventus, la promessa di Andrea Agnelli apre scenari importanti nel calciomercato: l’addio di Sarri ed il retroscena dei bianconeri.

Al momento l’allenatore della Juventus rimane saldamente Maurizio Sarri, con il presidente Andrea Agnelli che di fatto ha promesso a tutti i tifosi che non ci saranno altri scossoni in panchina tra le fila della Vecchia Signora come è sempre stato durante la sua presidenza, in cui si sono costruiti cicli di tecnici sul medio-lungo periodo. Allo stesso tempo, però, Pep Guardiola per la sua situazione non può e non deve essere considerato un’opzione da nulla.

L’allenatore del Manchester City, che è legato da un contratto molto forte con i Citizens, potrebbe tuttavia lasciare il club inglese con cui, forse, nonostante i molti successi, ci si aspettava qualche vittoria in più sebbene i trofei siano comunque arrivati.

Guardiola alla Juventus, calciomercato: il retroscena

Lo scenario che porterebbe Pep Guardiola alla Juventus, dunque, sarà sicuramente rimandato e, secondo quanto riporta La Gazzetta Dello Sport, qualcosa potrebbe muoversi soltanto tra un anno e mezzo, a partire dal giugno 2021, ossia al termine della prossima stagione calcistica.

La società di Corso Galileo Ferraris, infatti, nutre moltissima fiducia in Maurizio Sarri e, per questo motivo, nonostante alcuni risultati negativi negli ultimi mesi, vorrebbe continuare a concedergli spazio dando sfogo a tutte le sue idee.

Del resto la Juve è ancora in corsa in tutti e tre i fronti: prima in campionato, agli ottavi di Champions League e messa tutto sommato bene per la gara di ritorno di Coppa Italia nella semifinale contro il Napoli. Insomma, per ora nessun allarmismo ma nel 2021 le cose potrebbero cambiare.

