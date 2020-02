Calciomercato Juventus, missione portoghese: un nome sul taccuino

Calciomercato Juventus, missione portoghese per Fabio Paratici che si è segnato un nome sul taccuino: ecco di chi si tratta, è un giovane interessante.

Fabio Paratici è sempre alla ricerca di giovani talenti che potrebbero fare la differenza nel presente ma anche e soprattutto nel futuro della compagine bianconera. La Juventus adesso ha messo gli occhi anche su Tete, centrocampista classe 2000 che sta esplodendo tra le fila dello Shakhtar Donetsk e che verrà osservato molto da vicino durante la sfida contro il Benfica in Champions League.

Il ragazzo classe 2000 quest’anno sta trovando moltissimo spazio in mediana con prestazioni di qualità, giocate interessanti e soprattutto un fiuto del gol non indifferente data la sua giovanissima età: a soli 19 anni, infatti, non ha solo segnato un gol in Europa ma anche e soprattutto 3 segnature in campionato che lo rendono uno dei mediani più prolifici del campionato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Rabiot infortunato, Juventus Inter: le ultime dopo l’allenamento

Calciomercato Juventus, Tete dello Shakhtar obiettivo concreto

La Juventus osserva da vicino Tete e manderà degli emissari di calciomercato durante Benfica-Shakhtar Donetsk per visionare da vicino lui ma non solo: sul taccuino degli uomini-mercato ci sono anche Ruben Dias, difensore centrale di proprietà dei portoghesi, e Grimaldo, terzino sinistro militante sempre in quel club.

Al momento il tutto rimane solo e soltanto a livello di interessamento e non sembra esserci nient’altro, tuttavia non è da escludere che nelle prossime settimane si possa trasformare in qualcosa di più qualora i referti delle partite siano positivi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Ronaldo è sicuro: “Juventus, andrai ai quarti di Champions League”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK