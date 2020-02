Ronaldo è sicuro: “Juventus, andrai ai quarti di Champions League”

Cristiano Ronaldo è sicuro che la Juventus andrà ai quarti di finale di Champions League sovvertendo il risultato dell’andata contro il Lione: l’intervista.

Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky Sport di moltissimi temi all’antivigilia di Juventus Inter, il Derby d’Italia che vale un pezzo di scudetto. La mente, però, va ancora all’andata degli ottavi di finale di Champions League persa contro l’Olympique Lione per 1-0, ma il portoghese non sembra avere dubbi.

Il rammarico e la rabbia rimangono, ma è assolutamente sicuro: tra le due formazioni, chi andrà ai quarti di finale della competizione europea sarà la Vecchia Signora.

Una promessa davvero importante e di non semplice gestione e realizzazione dal momento che il risultato dei primi 90 minuti è di 1-0 in favore della compagine francese.

Ronaldo: “Juventus ai quarti di finale di Champions League”

CR7 continua aggiungendo che la Champions non è una competizione semplice ma, allo stesso tempo, hanno fiducia per la gara di ritorno che sarà ovviamente davanti ai propri tifosi, nel proprio fortino. Il focus è tutto sulla prossima partita contro l’Inter: ci sarà tempo di pensare al Lione.

Proprio riguardo alla gara contro il tanto amato (ed ora odiato) Antonio Conte, il fenomeno portoghese ha dichiarato che Juve-Inter è come Barcellona-Real Madrid, una di quelle partite che tutti vorrebbero giocare: lui, in tal senso, non vede l’ora di scendere in campo e dimostrare a tutti di che pasta è fatto.

La gara, però, si giocherà a porte chiuse, cosa che non lo rende di certo felice ma, allo stesso tempo, l’obiettivo è sempre lo stesso: vincere e portare a casa i tre punti. Insomma, bisogna necessariamente rispettare la decisione del governo dal momento che la salute è qualcosa di importante ed il coronavirus non è una cosa da sottovalutare.

