Willian è un obiettivo di calciomercato Juventus da tempo. Il calciatore è segnalato in uscita dal Chelsea ma spunta adesso una nuova pretendente.

Willian è un obiettivo di calciomercato Juventus ormai da parecchio tempo ed è diventato ben presto un vero e proprio pallino per Maurizio Sarri che lo vorrebbe ormai a tutti i costi portare in bianconero dal momento che lo ha allenato quando sedeva sulla panchina del Chelsea. Non è, però, tutto così facile.

Oltre al solito José Mourinho, forse l’unico davvero in grado di farlo esplodere letteralmente tra le sue mani, adesso spunta un altro grande nemico della Vecchia Signora per arrivare al ragazzo in scadenza di contratto con i Blues e che non ha alcuna intenzione di rinnovare: stiamo parlando dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, che stravede per lui e vorrebbe portarlo in Spagna per fargli intraprendere una nuova avventura.

Ci riuscirà? E’ presto per dirlo, soprattutto dal momento che, come riporta Calciomercato.it, sono inaspettatamente iniziati i colloqui con i dirigenti inglesi del Chelsea per un rinnovo al momento molto lontano a causa delle pretese del ragazzo che vorrebbe un triennale, mentre il club soltanto un biennale abbassando ovviamente anche le pretese economiche.

Willian alla Juventus, Calciomercato: Simeone lo vuole all’Atletico Madrid

In tutto questo marasma, riporta il The Sun, la Juventus non molla Willian ma deve fare i conti con un Diego Simeone più motivato che mai ad acquistare il ragazzo, considerato un elemento a dir poco ideale per la sua idea di calcio in Spagna: corsa, dribbling, idea, genialità, estro e talento.

Questo e molto, molto altro è il brasiliano classe 1991 che, dopo essere esploso nello Shaktktar, in questi ultimi anni, nonostante comunque abbia disputato delle buone annate in Premier League, non sembra essere ancora arrivato al suo massimo compimento.

