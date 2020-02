Calciomercato Juventus, Gonzalo Higuain rinnova il contratto che lo lega ai bianconeri? Le ultime news sul futuro del Pipita lo vedono ancora in Italia.

Gonzalo Higuain potrebbe rinnovare il proprio contratto con la Juventus dopo settimane in cui sembrava totalmente distante dalla squadra dell’anno prossimo costruita dal presidente Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Pavel Nedved.

Stando alle ultime news di calciomercato Juventus, riporta Tuttosport, nei prossimi mesi il ragazzo si giocherà la permanenza, o meno, alla corte della Vecchia Signora, che con tutta probabilità, salvo clamorosi colpi di scena, avrà ancora Maurizio Sarri sulla propria panchina.

Il contratto del Pipita, lo ricordiamo, è in scadenza il 30 giugno 2021 ma, nonostante la sua stagione sia molto positiva sotto il profilo realizzativo e delle prestazioni, il prolungamento non sembra essere poi automatico.

Il motivo di questo tentennamento va ricercato in primis nell’età del ragazzo che l’anno prossimo compirà 33 anni. Insomma, la carta d’identità inizia ad ingiallirsi e, in ottica di una possibile ristrutturazione importante della squadra a partire dalle fondamenta, non è da escludere che uno dei sacrificati possa essere proprio lui.

Calciomercato Juventus, Higuain rinnova con i bianconeri? Lo scenario

Per il momento i contatti di calciomercato Juventus tra i bianconeri e l’agente-fratello di Gonzalo Higuain per il rinnovo sono ancora in corso ma sono in una fase preliminare, di studio, in cui si sta cercando di capire la situazione per poi, eventualmente, cercare di porre delle basi per il futuro.

Qualora, tuttavia, non si dovesse arrivare ad una fumata bianca, la possibilità tra un anno e mezzo di perdere l’ex attaccante di Napoli, Milan, Chelsea e River Plate a parametro zero sarà concreta; la Vecchia Signora, però, difficilmente arriverà all’ultimo minuto ma, al contrario, cercherà di trovare in anticipo una soluzione, in un senso o nell’altro.

