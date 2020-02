Juventus Inter rinviata: i meme più divertenti

Juventus Inter è stata rinviata al 3 maggio, come sappiamo: sui social i meme si sprecano. Ecco una breve raccolta di quelli più divertenti.

Come ormai sappiamo, Juventus Inter è stata rinviata da domenica sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino al 3 maggio, data in cui verrà disputato il recupero. Ovviamente i motivi sono legati al coronavirus ma la polemica sul web impazza, così come i tantissimi meme che si sono letteralmente sprecati.

Ecco una raccolta di quelli più divertenti ed irriverenti che sicuramente divideranno il mondo dei tifosi del web: c’è infatti chi sostiene che con questa scelta sia favorita o una o l’altra parte.

Juventus Inter rinviata: i meme

I meme sul rinvio di Juventus Inter sono davvero tantissimi e su Instagram, per vederli tutti, basterà scrivere nella barra di ricerca il nome di queste due squadre ed il gioco è fatto. Noi intanto ve ne segnaliamo alcuni.

Visualizza questo post su Instagram Post muto. Un post condiviso da Inter Supporters (@inter_supporters) in data: 29 Feb 2020 alle ore 8:31 PST

