Juventus Inter potrebbe essere rinviata. A 24 ore dal fischio d’inizio tutto potrebbe ancora cambiare. Ecco le ultime e le novità.

Porte chiuse per gran parte delle sfide di questa giornata di Serie A. Questa è stata la decisione presa giovedì sera. Ma, come riportato e rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ipotesi rinvio non è ancora stata del tutto scartata. Il pensiero va soprattutto alla sfida scudetto Juventus Inter, che dovrebbe così giocarsi senza pubblico. Oltre al match dello Stadium, dovrebbero giocarsi a porte chiuse anche Udinese Fiorentina, anche se il governatore friulano Massimiliano Fedriga continua a chiedere il rinvio, Milan Genoa, Parma Spal e Sassuolo Brescia.

Juventus Inter, il rischio rinvio non è escluso: le ultime

Rinviare le sfide che si giocherebbero senza pubblico per evitare di dare l’idea di un Paese costretto a violentare il suo spettacolo sportivo preferito con un’atmosfera innaturale. C’è però un rischio di cui non si può non tenere conto, ossia quello di trovarsi non con una, ma con due giornate e mezzo da recuperare. Un qualcosa di a dir poco complicato. La strada delle porte chiuse sembra quindi praticamente inevitabile. Oggi però ci sarà l’ultimo confronto tra il Governo e le parti in causa per prendere una decisione definitiva.

E intanto la Lega, come raccontato dal noto quotidiano sportivo, si sarebbe già messo in moto per trovare date per gli eventuali recuperi. Il grande problema sarebbe soprattutto rappresentato da Juventus Inter, visti gli impegni nelle Coppe delle due squadre. Insomma, i dubbi e i problemi sono ancora tanti. La Serie A è ancora una volta alle prese con l’emergenza coronavirus. Eppure si vuole provare a ripartire e ad andare avanti. Anzi, si deve.

