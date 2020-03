Paulo Dybala al Real Madrid è una pista che si sta scaldando in queste ore e che potrebbe concretizzarsi a giugno: Bale verrà inserito nell’affare?

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano dalla Juventus ma, al contrario, la Joya potrebbe finire al Real Madrid. Questo è quello che riporta Don Balon che dalla Spagna suggerisce questo scenario a dir poco inaspettato dopo che il ragazzo l’estate scorsa sembrava ormai lontanissimo da Torino direzione Manchester United.

Alla fine l’attaccante classe 1993 è rimasto e sta dando prova di aver superato questa sorta di “crisi”. Adesso, però, le cose sembrano essere cambiate: il nazionale argentino infatti starebbe valutando soluzioni estere alternative dal momento che non vorrebbe più rimanere all’ombra di un vero e proprio colosso come Cristiano Ronaldo, il quale non gli permetterebbe, almeno secondo la sua opinione, di esplodere definitivamente.

Dybala al Real Madrid, calciomercato Juventus: Bale da Sarri?

Paulo Dybala al Real Madrid adesso è un sogno di calciomercato Juventus possibile ma, tuttavia, l’affare potrebbe vedere anche l’inserimento di un elemento come Gareth Bale che, al contrario, potrebbe fare il viaggio inverso ed arrivare a Torino, alla corte di Maurizio Sarri.

Il gallese ex Tottenham è ormai da tempo lontano dai Blancos in quanto ha considerato il suo tempo ormai finito ma, proprio per questo motivo, starebbe cercando una squadra comunque competitiva in grado di farlo tornare ai fasti di qualche stagione fa, quando era un vero e proprio protagonista non solo in Spagna ma anche e soprattutto in Premier League.

Ecco allora che il possibile scambio Dybala-Bale potrebbe essere un’eccellente soluzione per fare in modo che entrambi siano felici e diano una svolta alle rispettive carriere compiendo un ulteriore salto di qualità.

