Durante l’intervallo di Lione – Juventus i due attaccanti si sfogano immortalati dalle telecamere a testimonianza delle difficoltà in campo.

Lione – Juventus sfida dell’andata degli ottavi di Uefa Champions League. La Juve perde rovinosamente per un 1 a 0 che lascia l’amaro in bocca, un malcontento percettibile non solo fuori ma anche dentro il campo. Cristiano Ronaldo e Dybala come riportato da Virgilio Sport hanno sfogato il proprio dissenso riguardante il centrocampo: “Non la prende nessuno” dice Dybala. “Anche sulla seconda palla non arriva nessuno” continua Ronaldo. Testimonianza evidente del momento negativo che stanno vivendo i bianconeri con un centrocampo che non dà segnali positivi e che va in rete troppe poche volte.

Juve, Dybala e Ronaldo si sfogano davanti alle telecamere

Un momento no in casa bianconera che non giustifica una sconfitta inaccettabile, nonostante il Lione abbia dimostrato di essere team di giovani affiatati tutt’altro che da sottovalutare. C’è un giro di palla troppo lento, un gioco con poche idee e un inserimento dei centrocampisti inesistente in fase offensiva. L’involuzione del centrocampo bianconero lascia presagire gravi lacune e questo malcontento non è solo evidente da parte dei tifosi ma anche dai giocatori stessi in campo. Il dialogo ormai diventato virale fra CR7 e Dybala è monito delle difficoltà in campo, nello sfogo i due riprendono direttamente i compagni Cuadrado e Pjanic. “tu devi puntare più verso la porta, puoi farlo” Riferito a Cuadrado. “Devi essere più veloce nella manovra” riferito invece al bosniaco. Una cosa normale uno pensa, perché il dialogo fra giocatori è sintomo di intesa, di volontà di migliorare, ma la realtà parla chiaro: la Juventus non segna più con i centrocampisti. Abituati al tenore del centrocampo iconico del poker bianconero formato da Pirlo, Vidal, Marchisio e Pogba che andava in porta quasi più degli attaccanti dell’epoca, l’attuale centrocampo titolare non sembra avere lo stesso phisique du role. Rabiot, complice un infortunio che l’ha tenuto fermo per un anno interno, sta disputando partite molto deludenti, Pjanic non riesce più a servire gli attaccanti e Ramsey non ha ancora un ruolo preciso. Dovrà la Juventus intervenire nel mercato del futuro? O l’attuale rosa è solo in un momento no? Solo il tempo lo dirà ma la squadra rimane di una qualità evidente e vincere nel ritorno degli ottavi contro il Lione in casa dovrà essere l’unica cosa che conta.

