La partita di Martedì 17 marzo che vede la Juve sfidare il Lione per il ritorno degli ottavi di Champions potrebbe giocarsi in campo neutro causa virus?

Secondo il presidente del Lione Jean Michel Aulas la Uefa potrebbe prendere posizioni drastiche sulla sfida del ritorno di Champions contro la Juventus. L’emergenza coronavirus dilaga in tutta Italia ma anche a livello internazionale, secondo un’intervista riportata all’Equipe il presidente del Lione è intervenuto sulla faccenda: “Sarà una decisione che spetterà alla Uefa, sono venuto a conoscenza di fattori riguardante l’andata. Ho saputo che la Juventus under 23, che milita nel campionato di serie C, è in quarantena. Alcuni componenti della squadra si allenano quotidianamente con i titolari della prima”.

LEGGI ANCHE >>>Juve-Inter, la nuova data può essere il 9 marzo. Slitterebbe la 27° giornata

Champions: Juve – Lione potrebbe giocarsi in campo neutro?

Un problema in vista del ritorno degli ottavi che oltre il pessimo risultato di 1 a 0 fornito dalla squadra bianconera all’andata potrebbe addirittura far slittare una sfida di vitale importanza per le sorti della competizione, in un campo neutro. La Uefa dovrà prendere posizione in merito ma a quanto ci risulta, almeno ad oggi, non ci dovrebbero essere blocchi, pensando anche alla sfida di mercoledì 4 marzo che vedrà impegnata la Juventus nel ritorno di Coppa Italia contro il Milan in casa a porte aperte. Un problema che sta poco a poco facendo slittare e creando non pochi problemi quello del virus, il patron del Lione ha poi proseguito l’intervista dicendo: “Attenderemo ulteriori sviluppi con l’auspicio che le decisioni della Uefa saranno rassicuranti, ma nel caso dovessimo giocare in campo neutro saremmo comunque disposti ad accettare il compromesso”. La Juve attende una decisione ma l’unica cosa concreta sarà ribaltare un risultato inaccettabile, concentrazione massima per una sfida importante come una finale.

LEGGI ANCHE >>>Juve-Milan, la Coppa Italia si giocherà a porte aperte. Ma…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK