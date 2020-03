Juventus Milan probabili formazioni: Sarri pensa a qualche cambio

Juventus Milan probabili formazioni: Sarri pensa a qualche cambiamento in vista della sfida di domani contro la squadra rossonera.

Mercoledì per la Juventus sarà di nuovo il momento di scendere in campo. I bianconeri ospiteranno il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. All’andata, svoltasi in quel di San Siro, il risultato era stato di 1-1. Sarri potrebbe pensare a qualche novità di formazione, anche se non dovrebbero esserci particolari sorprese.

Juventus Milan probabili formazioni: ecco le possibili scelti

In porta dovrebbe esserci Buffon, che è ormai il portiere di Coppa. In difesa potrebbe tornare Chiellini accanto a Bonucci. Possibile panchina quindi per de Ligt. A centrocampo spazio ancora una volta a Bentancur, mentre dovrebbe esserci un’altra chance per Pjanic. I veri dubbi sono però in attacco. L’unico certo di una maglia sarà ancora una volta Cristiano Ronaldo. Al suo fianco i favoriti sembrerebbero essere Dybala e Cuadrado. Occhio però a Gonzalo Higuain, anche se per il Pipita sembrerebbe profilarsi un’ennesima panchina.

Il Milan dovrebbe invece presentarsi con il 4-4-2, con la coppia formata da Rebic e Leao in avanti. In difesa dovrebbe rivedersi Laxalt, mentre sull’altra fascia Conti appare favorito su Calabria. A centrocampo ci sarà Calhanoglu esterno.

Juventus (4-3-3): Buffon, Danilo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Sarri.

Milan (4-4-2): Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Laxalt; Bonaventura, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Rebic, All. Pioli.

