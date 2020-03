News importanti per il recupero delle partite di Serie A durante l’assemblea di Lega. Si dovrà decidere se continuare a porte chiuse o no.

Oggi in Lega si chiarirà come procedere per i prossimi giorni sull’andamento del campionato, le società dovranno decidere se andare avanti e giocare a porte chiuse senza il pubblico. Il governo potrebbe avere l’ultima parola nel caso le società non dovessero essere tutte d’accordo. Fabio Paratici è presente in rappresentanza della Juventus.

Assemblea di Lega: ci sono importanti novità

Oggi si decide su come procedere nel mese sulla questione che sta alimentando sempre più preoccupazioni, quella del Coronavirus. In Lega la questione è complessa e secondo il decreto rilasciato dal governo e da Conte qualsiasi manifestazione sportiva dal 1 marzo in avanti dovrebbe essere sospesa al pubblico. Oggi si deciderà e, se appunto, non ci fosse una scelta che mette d’accordo tutte le società a prendere l’ultima parola sarebbe appunto il governo. Oggi al Salone d’onore del CONI a rappresentare la Juventus ci sarà il dirigente Fabio Paratici. Il punto principale all’ordine del giorno riguarderà i recuperi delle gare rinviate.

