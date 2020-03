L’attaccante inglese può essere opzione concreta per il mercato estivo. Il Tottenham fissa il prezzo, Paratici tenta il colpaccio.

Il bomber britannico potrebbe lasciare l’Inghilterra in estate, Paratici starebbe tentando l’assalto al colpo, che per tutti, sarebbe da 10 e lode. Harry Kane è l’attaccante ideale per i bianconeri, che senza una vera e propria punta dopo l’addio di Mario Mandzukic stanno soffrendo lì davanti, un vero e proprio ariete perfetto per il gioco di sponda ma sopratutto un partner ideale per Cristiano Ronaldo che da sempre ha dimostrato di avere un feeling speciale con le punte. Senza dimenticare che l’attaccante inglese ha dalla sua un enorme quantità di gol in carriera, basti pensare che nel 2017 ancora molto giovane eguagliò il record assoluto per numero di gol in Premier League di Alan Shearer, con numeri spaventosi: 58 gol in un solo anno. Il profilo di un vero fuoriclasse.

Juve, calciomercato: Kane può partire, Paratici tenta il colpaccio

Secondo un sondaggio del Daily Telegraph l’attaccante starebbe valutando l’idea di un possibile addio a fine stagione dal Tottenham per via dei risultati negativi e della probabile mancata qualificazione alla Champions League del prossimo anno. La squadra allenata da Mourinho sta faticando, al momento è fuori dai primi quatto posti che garantirebbero l’accesso ai gironi di Champions per la prossima stagione. L’attaccante nonostante un affiatamento verso squadra e campionato inglese starebbe valutando l’ipotesi del trasferimento. Anche perché senza la Champions la squadra inglese avrebbe un budget limitato per la prossima campagna acquisti e tutto ciò graverebbe, di conseguenza, sul bilancio e sul futuro. Un profilo a dir poco eccezionale quello di Harry Kane che con i suoi 26 anni garantirebbe quel salto di qualità a livello europeo che manca tanto -attualmente- ai bianconeri. Un vero e proprio bomber dal fiuto per il gol, l’adattamento al campionato italiano non sarà certo semplice ma siamo sicuri che il connubio fra Cristiano Ronaldo e Kane sarebbe l’incubo per tutte le difese. Nei prossimi giorni Kane e società discuteranno sul futuro, con un rinnovo di contratto sempre più dubbio, in scadenza nel 2024. Il giocatore attualmente prende 12 milioni e per portarlo via dal Tottenham non sarà assolutamente facile, infatti il prezzo del cartellino ammonterebbe ad una cifra pari a 170 milioni di euro.

