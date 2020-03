Coronavirus, Juventus-Lione si gioca nel Sud Italia?

Juventus-Lione si giocherà in un posto diverso dallo Stadium? Questo è l’ultimo sussurro relativo al ritorno dell’ottavo di finale di Champions League. Un match nel quale i bianconeri saranno chiamati ad una grande prova, visto che dovranno rimontare lo 0-1 subito in Francia dall’undici di Rudi Garcia.

Inutile dirlo, tutto dipenderà dall’emergenza Coronavirus, che continua a tenere banco non solo in Italia ma ormai in tutta Europa e in tutto il mondo. Rmc Sport ha rivelato che la Uefa starebbe pensando di far giocare la partita nel Sud Italia, dove ancora il virus è meno diffuso e dunque ci sarebbero meno rischi per tutti.

La Juventus in passato ha già giocato delle partite europee lontano da Torino. Nel 1997 giocarono il ritorno della Supercoppa Europea con il Psg a Palermo, dove i bianconeri giocarono pure due gare di Coppa Uefa nella stagione 1999-2000. Chissà che adesso la situazione non possa riproporsi.

Juventus-Lione già in campo a Cosenza

Il confronto tra Juventus e Lione c’è già stato negli anni passati nel Sud Italia e precisamente a Cosenza. Era il 24 luglio del 2010 quando si giocò una amichevole tra i club nello stadio “San Vito” e, per la cronaca, i bianconeri – allora guidati in panchina da Gigi Delneri – si imposero per 2-1.

