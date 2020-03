Appena sceso dal pullman per lo stadio, Cristiano Ronaldo ha simulato saluto ai tifosi, ed ha ripetuto il gesto anche sotto le tribune sul campo.

È già discussione per il gesto del fenomeno portoghese che ha mimato un finto saluto prima di Juventus-Inter sfida, ricordiamolo, valida per la corsa scudetto. Il portoghese non appena sceso dal pullman ha simulato un gesto di dare il cinque a persone che, ovviamente, visto il decreto in atto che terrà chiusi gli stadi fino al 3 aprile, non c’erano. Il gesto ha già suscitato polemiche sul web.

Juventus-Inter, il saluto di Ronaldo scatena già polemica

Il gesto di CR7 non è piaciuto sui social e, infatti, il gesto del portoghese sta scatenando non poche polemiche. Il campione ha poi replicato sul campo, non appena entrato, un saluto alle tribune come se ci fossero tifosi. Un atteggiamento che è stato criticato vista la difficile situazione che sta vivendo il nostro paese causa epidemia Coronavirus. Probabilmente il gesto del tutto goliardico non voleva mancare di rispetto a nessuno ma sta comunque scatenando polemiche. In molti stanno già etichettando il portoghese dicendo che con quel gesto voleva trasmettere un chiaro messaggio di non voler giocare una partita senza tifosi. Altri invece lo stanno invocando come eroe. Una vera e poca polemica a pochi minuti dall’inizio della partita che per molti sarà la cosiddetta partita del nove per i bianconeri. Il big match che tutti stavamo aspettando e, che, con questo recupero sancirà -probabilmente- un punto per la scorsa scudetto. Un gesto del tutto involontario ma che non fa di certo piacere a molti tifosi.

