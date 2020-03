Juventus-Inter, lo Stadium ai tempi del coronavirus: le foto del prepartita. Atmosfera surreale per il big match della ventiseiesima giornata.

A pochi minuti dall’inizio di Juventus-Inter c’è la consapevolezza che non sarà una partita come tutte le altre. E il motivo non sono soltanto le porte chiuse. La paura per il coronavirus, la sensazione che potrebbe essere l’ultima partita prima di una sospensione, chissà quanto lunga.

Le notizie ufficiali che arrivano dalla Protezione Civile sono preoccupanti. Cresce l’epidemia: i malati sono 6.387, 1326 più di ieri, 366 i decessi e 622 i guariti. Italia seconda per morti dopo la Cina. Difficile in questo particolare contingente pensare solo al calcio.

Juventus-Inter, le foto dello Stadium prima dell’inizio della partita

Eppure lo spettacolo deve andare avanti. Solo che c’è da chiedersi quale sarà lo spettacolo, visto che anche i calciatori sono preoccupati e c’è uno sciopero alle porte. Uno sciopero che potrebbe però essere anticipato dalla decisione del governo di sospendere il campionato. Perché se la Lega Serie A vuole andare avanti, le dichiarazioni del ministro Spadafora “Irresponsabile fare giocare le partite oggi” vanno in senso opposto.

E nel frattempo arriva la risposta di Dal Piano: “Le affermazioni del ministro Spadafora sono sbagliate nel merito e nella sostanza. Il ministro ignora le norme e rifiuta la responsabilita’ del suo ruolo. Invece di fare demagogia sia coerente con le proprie azioni di governo e se necessario emani un Decreto assumendosi responsabilità che sta scaricando su altri”.

