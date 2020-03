Il principino Marchisio sulle proprie pagine social elogia Ramsey confrontando il suo storico gol contro l’Inter a quello di ieri. “Questione di numeri 8”.

Un gol che ha fatto la storia quello del principino e che non sia lo stesso per Aaron Ramsey che ieri ha siglato un gol dall’importanza planetaria in chiave scudetto, un gol che poi ha visto successivamente arrivare al raddoppio di Paulo Dybala. Juve – Inter da sempre un sfida emozionante che per molte versi sancisce momenti importanti sia per la storia generale del campionato ma anche per la storia di questo derby, il cosiddetto “derby d’Italia”. Un gol, appunto, che ricorda quello del principino Claudio Marchisio qualche anno prima. Erano tempi diversi, la Juventus stava tornando da annate difficili del dopo calciopoli e non era di certo la corazzata che è ora. Claudio Marchisio come Aaron Ramsey, questioni di numeri 8 appunto.

L’elogio del principino a Ramsey: “Juve, questione di numeri 8”

La partita di ieri con la vittoria dei bianconeri in dominio contro i nerazzurri in uno stadio deserto causa epidemia coronavirus ha sancito un importante traguardo per la corsa scudetto. A fine gara l’entusiasmo -letteralmente alle stelle- ha generato una successione di post sui social che hanno scatenato anche non poche polemiche, specialmente quello del brasiliano Douglas Costa che è stato protagonista di un simpatico siparietto con un tifoso che gli diceva di tenere le distanze di sicurezza sennò Marotta avrebbe chiesto la vittoria a tavolino, lui con ironia replica dicendogli “Si vede che ieri sera le porte non erano chiuse bene”. Una vittoria di squadra che ha scatenato letteralmente il web, il protagonista è stato anche l’ex centrocampista bianconero che con un post elogiativo paragonava il suo celebre gol a quello dell’attuale numero 8 Aaron Ramsey. Una partita molto importante appunto, che ha sancito il dominio bianconero sull’Inter che per la seconda volta soccombere con una sconfitta schiacciante e due reti di distacco. La Juventus ha dimostrato integrità e cinismo e ciò porta ad essere ottimisti anche in chiave Champions, nonostante la rovinosa sconfitta di andata contro il Lione.

