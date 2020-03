Calciomercato Juventus, che futuro per Matuidi?

Il futuro di Blaise Matuidi è senza alcun dubbio uno degli argomenti più caldi in casa Juventus. Ecco le ultime e le novità sulla situazione.

In casa Juventus si prova a pensare anche il futuro. E, quando si parla di quest’ultimo, la mente non può non andare al calciomercato. I bianconeri hanno tanti nomi sul taccuino, ma il nodo principale da risolvere è senza alcun dubbio quello di alcuni rinnovi. Un caso spinoso è quello di Blaise Matuidi.

Rinnovo Matuidi, Calciomercato: ecco le ultime sul francese

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Calciomercato.com’, il transalpino potrebbe rinnovare e prolungare il suo contratto con i bianconeri, in scadenza nel giugno del 2021, per un’altra stagione. Questo però non escluderebbe la cessione in estate. La Juventus, infatti, vorrebbe fare plusvalenza con il cartellino di Matuidi, che, però, sembra essere tornato in forma in questo periodo.

L’obiettivo della Juventus infatti sarebbe quello di cercare di fare una plusvalenza con il cartellino di Matuidi, Il buon Blaise però nell’ultimo periodo sembrerebbe esser tornato in forma. Insomma, il suo destino e il suo futuro è ancora tutto da decidere, da decifrare e da stabilire. I prossimi però saranno quelli decisivi. Ora è il tempo delle valutazioni e delle riflessioni.

