La Juventus sarebbe pronta a blindare il suo pupillo fino al 2025, con uno stipendio di oltre 10 milioni di euro. Dybala e Juventus: la storia continua.

Sembra quasi preistoria ma giusto qualche mese fa il destino di Paulo Dybala – l’erede designato di Alessandro Del Piero con la maglia numero 10 – sembrava lontano da Torino. Infatti la società stava per cederlo. Ora la situazione si è completamente rivoltata, Paulo Dybala è tornato ad essere un punto fisso e il VERO protagonista di talento in maglia bianconera, capace di decidere intere partite col suo guizzo magico, come l’altra sera contro l’Inter nella partita più importante del campionato. La storia di Dybala e la Juventus sembra poter continuare ancora per diversi anni, infatti la società starebbe studiando un rinnovo di contratto fino al 2025 con uno stipendio superiore ai 10 milioni di euro bonus inclusi.

Juve, Dybala: “È pronto il rinnovo fino al 2025 da più di 10 milioni”

Secondo il Corriere di Torino procederebbero bene le trattative fra l’agente dell’argentino e la Juventus che vorrebbe blindare il proprio gioiello fino al 2025 come abbiamo detto poc’anzi, ad una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro bonus inclusi. Juve che quindi CONFERMA di credere nel talento del suo attaccante che sta dimostrando, partita dopo partita, di voler -sempre di più-scrivere pagine importanti per la storia di questo club. I bianconeri ripartono da Dybala e questo è ormai conclamato. L’argentino è riuscito a creare un feeling speciale col partner d’attacco Cristiano Ronaldo, dando un contributo importante in fase realizzativa, Dybala sta decidendo match importanti, dopo l’Atletico in Champions e il gol contro l’Inter di domenica sera ha sancito una importante verità, Paulo Dybala è il vero punto fermo per il presente e per il futuro bianconero. L’idea di società e staff è quindi di preservarlo da eventuali offerte di calciomercato consolidando un rinnovo del cartellino fino al 2025. Sarri ha già dimostrato di credere nell’estro dell’argentino e quindi il suo desiderio sarebbe quello di riaverlo anche la prossima stagione, a breve, quindi, ci potrebbe essere la firma sul rinnovo.

