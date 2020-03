Juventus Tv gratis per un mese. Regalo del club ai tifosi, ecco come fare

Il club ha deciso di concedere, tramite un condice di sblocco, l’opportunità di vedere gratis Juventus Tv a tutti i fan bianconeri. Ecco come fare.

«Vi diamo una mano per restare a casa: inserite il codice JUVE30DAYS e potrete provare gratuitamente tutto il mondo». E’ ciò che il club bianconero concederà ai suoi milioni di tifosi. Juventus Tv gratis per un mese, in modo da non perdere l’attitudine a seguire in televisione le avventure di Ronaldo e compagni.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma lascerà il Milan, ma c’è subito la presa di posizione della Juventus

Cosa è Juventus Tv

Di tratta del canale ufficiale del club bianconero. Adesso, come detto, sarà disponibile gratuitamente per un mese, inserendo il codice JUVE30DAYS. Un’iniziativa lodevole, lanciata lo stesso giorno in cui i senatori bianconeri Chiellini e Bonucci hanno diffuso il loro invito a effettuare donazioni agli ospedali torinesi e piemontesi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus smentisce la fake news: “Dybala non è positivo al Coronavirus”

Il tweet della Juventus

🙌 JUVENTUS TV GRATIS PER UN MESE! 🙌 Vi diamo una mano per restare a casa: inserite il codice JUVE30DAYS e potrete provare gratuitamente tutto il mondo @JuventusTV per un mese!* 🖥 https://t.co/5elIBv6RD8 *offerta valida solo sui pass mensilihttps://t.co/kh2Q5xMRa3 pic.twitter.com/cACS6oIT2t — JuventusFC (@juventusfc) March 13, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK