Gigi Buffon live su YouTube insieme al cantante Bugo e con i soliti Zambruno e Zuliani nella rubrica “A casa con la Juve”.

Nel secondo appuntamento delle direct YouTube di “A casa con la Juve”, dopo Rugani, questa volta il protagonista è il portierone bianconero con la compagnia inedita del cantante Bugo. È andato in onda il seconda appuntamento della rubrica diretta da Zuliani e Zambruno sul canale ufficiale della Juventus, questa volta si è parlato di tante cose: dagli hobby della cucina, al ritorno alla Juve e i soliti consigli sulla musica, serie tv e film da vedere in questi giorni di quarantena. Gigi infatti ha detto: “Sono tornato alla Juventus nonostante l’anno bellissimo passato a Parigi, ma diciamo che sono sempre rimasto in contatto col mondo Juve, non ho mai reciso il cordone ombelicale bianconero diciamo. Da bambino i miei cugini erano juventini, io insieme a loro ero un tifoso pazzerello, ero innamorato del Trap perché fischiava, devo ammettere che quando è andato all’Inter sono riuscito pure a simpatizzare (per un periodo) anche per i nerazzurri. Quando se ne andò dall’Inter ho iniziato a seguire le squadre di provincia, a 12 anni la passione per il Genoa mi ha travolto, diciamo, quindi, che sono fondamentali gli esempi nel calcio, le figure che ti formano”.

Juventus, Buffon live su YouTube in compagnia del cantante Bugo

Nelle innumerevoli domande al portiere bianconero gli è stato anche chiesto quali fossero le sue preferenze nel calcio e perché ha scelto proprio il calcio come sport. Gigi ha detto: “Ho sempre voluto giocare a calcio, il mio amore per questo sport surclassava tutti gli altri, ero predestinato. L’altro giorno ho fatto una riflessione: Due anni avevo praticamente finito di giocare ma non ho voluto smettere perché mi sentivo bene e perché dovevo soddisfare e rispettare i sogni di me stesso da bambino, del Gigi più puro”. Alla domanda su chi vorrebbe essere nella Juventus attuale, scegliendo fra i riflessi di Pinsoglio e le manone di Szczesny, Gigi ha risposto: “Dipende tutto dal mestiere che dovrei fare. Se dovessi fare il portiere sceglierei le manone di Szczesny. Se dovessi fare il difensore vorrei avere tanto di Chiellini e il destro di Bonucci. E se dovessi essere un supereroe vorrei essere me stesso, ho fatto una vita da Superman e non mi sono trovato male, ora voglio rimanere così” (ride). La live si è poi conclusa con una canzone improvvisata e scritta da Bugo sulla Juventus e proprio sul portiere Gianluigi Buffon.

