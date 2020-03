Dall’Inghilterra arriva la bomba di mercato, per la prossima stagione si penserebbe ad un clamoroso scambio fra Chelsea e Juve: Jorginho per Pjanic.

Le voci di mercato di un possibile addio a fine stagione di Miralem Pjanic sembrano trovare conferme, si stanno moltiplicando le ipotesi che vedrebbero il bosniaco lontano da Torino, molti sono i club di caratura internazionale interessati: Maurizio Sarri non sembra più credere come un tempo nella titolarità del bosniaco che, nonostante prestazioni importanti, ultimamente, non sembra ritrovare quella continuità qualitativa collezionando una successione di prestazioni negative. L’addio a fine stagione sembra probabile e a farsi alla corte della Juventus sono molte le squadre. Secondo indiscrezioni il primo interessato è il PSG, Leonardo avrebbe contatto direttamente il centrocampista provando a convincerlo al trasferimento a Parigi per la prossima stagione, un ipotesi nemmeno declinata dallo stesso bosniaco che ritornerebbe volentieri in Ligue 1 (dove già ha militato). Ma nelle ultime ore è un’altra l’occasione all’orizzonte, infatti, anche il Chelsea di Lampard sembra interessato al bosniaco che pur di portarselo a Londra sarebbe disposta ad un clamoroso scambio con Jorginho.

Jorginho per altro sarebbe un profilo richiesto dallo stesso mister Sarri che già in passato l’aveva allenato nel Napoli e che, dunque, riabbraccerebbe volentieri. Il centrocampista italiano sarebbe un nome di certo gradito in casa bianconera che saprebbe adattarsi perfettamente ai meccanismi di gioco, conoscendo il suo ex allenatore Sarri con cui ha scritto capitoli importanti e si è consacrato a livello internazionale, infatti fu proprio l’allenatore toscano a volerlo al Chelsea che lo comprò dal Napoli. Ora i destini dei due sembrano ritrovarsi per la terza volta, proprio come Higuain, l’altro pupillo di Sarri potrebbe vestire bianconero nella prossima finestra di mercato. La Juventus e Paratici attendono un’asta: ma l’offerta del Chelsea, per il momento, sarebbe quella più gradita. La suggestiva operazione di scambio porterebbe benefici ad entrambi, soprattutto vista l’esigenza dei bianconeri di cercare un regista adattabile al gioco di Sarri. Jorginho in bianconero potrebbe essere la prima gioia di Maurizio Sarri per la stagione 2020-2021.

