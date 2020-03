Juventus Calciomercato, Paratici: “Scambio a sorpresa a centrocampo”

Mandragora verrebbe ricomprato dall’Udinese, dov’è attualmente in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Un profilo, invece, quello di Cristante che piace ai bianconeri ma in special modo al ds Paratici che lo vorrebbe sotto la Mole sia per un fattore d’età, ormai i bianconeri stanno andando sempre più verso l’over 30 e sfoltire abbassando l’età media sarebbe un’ottima mossa anche in chiave futura, e in secondo luogo lo vorrebbe per l’adattabilità del giocatore che, giorno dopo giorno, sta dimostrando di essere a livello di una grande squadra. Uno scambio intavolato con la Roma che farebbe, comunque, felici entrambi i giocatori che sembrano apprezzare le destinazioni. La certezza è che il prossimo calciomercato bianconero sarà improntato alla vera e propria rivoluzione è ormai certificato. L’acquisto eventuale di Cristante porterebbe inoltre un calciatore di passaporto italiano e anche molto lanciato in ottica nazionale, destinato ad essere uno dei punti fermi del presente e del futuro.

