Il Real Madrid ha fatto la sua scelta, confermare Zizou almeno per un’altra stagione, anche se dovesse chiudere senza conquistare nessun titolo.

Zinedine Zidane sarà l’allenatore del Real Madrid anche la prossima stagione, dalla Spagna arrivano importanti novità, infatti l’allenatore starebbe già lavorando per la stagione del prossimo anno anche in chiave mercato. Ad assicurare la notizia è il quotidiano sportivo As molto vicino alla società. Mettendo quindi ufficialmente fine alle voci che vedevano l’allenatore francese fuori da Madrid per lasciare il posto a Mauricio Pochettino sulla panchina dei blancos. Un’ottima notizia per Maurizio Sarri che garantirebbe la sua permanenza certificata ancora per un altro anno. Ma la vera ufficialità è che le strade di un eventuale ritorno bianconero di Zizou sono praticamente chiuse, almeno nel breve tempo, nonostante ci fossero diverse indiscrezioni in merito ad un eventuale approdo nella stagione 2020-2021 così da ritrovare il suo pupillo Ronaldo con cui vinse ben 3 Champions League consecutive.

Juventus, Zidane ha deciso: “Resto al Real Madrid!”

I Blancos avrebbero deciso così affrettatamente causa emergenza Coronavirus, che sicuramente sposterà la chiusura stagionale in estate. La necessità appunto di anticipare una solida programmazione e visto che l’estate risulterà più breve, il Real avrebbe già in piano di confermare l’allenatore così da poter lavorare sul mercato del futuro. Un progetto che continua e abbozza già un futuro, almeno partendo dalla guida tecnica. I madrileni sarebbero disposti a confermare Zizou anche nel caso di mancati successi in Liga e Champions, il tecnico francese dunque sarà legato al Real almeno ancora una stagione, ormai è quasi ufficiale. Per altro la società sta già pianificando una campagna acquisti faraonica che vedrebbe rinforzare il Real su tutti i settori del campo, i nomi sondati sarebbero clamorosi. Sul taccuino del francese il primo nome sarebbe proprio quello di un obiettivo bianconero, Paul Pogba infatti è il giocatore più desiderato dall’allenatore francese per la stagione 2020-2021. Senza dimenticare che gli altri profili illustri quelli di Mbappe e Halland per l’attacco. Quasi certa invece, invece, visti i rapporti burrascosi fra i due, la cessione di Gareth Bale.

