Calciomercato Juventus, possibile scambio con il Psg?

Calciomercato Juventus: bianconeri sempre più attivi. Ed ecco che si farebbe sempre più caldo l’asse con il Paris Saint-Germain.

Il calciomercato sta sempre più tornando di attualità. In casa Juventus si prova a pensare al futuro. Ed ecco che, secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, potrebbe farsi sempre più caldo l’asse con il Paris Saint-Germain. Il nome sarebbe quello di Mauro Icardi. L’attaccante argentino infatti continuerebbe a esser nei pensieri della dirigenza bianconera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Emerson Palmieri alla Juventus, Calciomercato: trattativa nel vivo

Calciomercato Juventus, asse caldo con il Psg?

Il quotidiano sportivo torinese parla di un incredibile scambio che potrebbe prendere forma. Infatti i francesi sarebbero interessati a Miralem Pjanic. Ed è da qui che potrebbe nascere l’idea di una trattativa che avrebbe del clamoroso, con l’ex Inter a Torino e il bosniaco a Parigi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Icardi e il giallo della clausola

Le due situazioni sono comunque ben diverse. Icardi non è visto come un titolare inamovibile e per di più è in prestito con diritto di riscatto, fissato a 70 milioni. L’ex Roma invece sta vivendo una fase di flessione dopo un grande inizio di stagione e il suo prezzo potrebbe abbassarsi. Insomma, per ora si tratterebbe soltanto di un’idea a dir poco suggestiva. Ma chissà se con il tempo possa diventare qualcosa di ben più concreto. L’asse rimarrebbe caldo e nel calciomercato nulla è impossibile.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK