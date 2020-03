Juventus, Cuadrado lancia una nuova challenge: nessun compagno invitato

Nuova challenge organizzata dal giocatore della Juventus Juan Cuadrado. Nessun suo compagno di squadra però è stato invitato.

In tempi di quarantena sono tante le catene e le challenge che vengono organizzate nel mondo dei social network. C’è ovviamente chi invita a rispettare le regole, chi racconta le sue giornate e prova a spiegare come combattere la noia. Anche Juan Cuadrado ha utilizzato a Instagram, ma il suo appello è di natura meramente spirituale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Coronavirus, ecco la donazione di Ronaldo

Coronavirus, ecco la challenge di Cuadrado

Il colombiano ha postato una foto della famiglia e ha messo in evidenza la Bibbia, nominando diverse persone a fare altrettanto. Queste le sue parole: “È tempo di cercare altro in Dio e di stare in famiglia. Vi sfido a mettere una foto con la vostra Bibbia e un passaggio che vi ha dato speranza in questo momento. Isaia 41:10 Non aver paura, perché io sono con te; non scoraggiarti, perché io sono il tuo Dio. Ti darò forza e ti aiuterò; Ti terrò con la mia vittoriosa mano destra”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Coronavirus, oggi le parole di Dybala: ecco dove

A colpire però è il fatto che non ci siano compagni della Juventus tra i nominati. Il bianconero si è rivolto solo ai connazionali e ai suoi amici, come per esempio James Rodriguez, Jackson Martinez e Falcao. Comunque sono tanti i commenti di ringraziamento e di apprezzamento per il gesto in un momento così complicato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK