Juventus, Dybala racconterà la sua quarantena: ecco quando

Paulo Dybala è risultato positivo al Coronavirus. Ma come sta vivendo l’attaccante argentino della Juventus questa quarantena?

Paulo Dybala è il terzo giocatore della Juventus trovato positivo al Coronavirus. L’argentino è però in ottime condizioni, come raccontato dalla sua fidanzata Oriana Sabatini, anche lei contagiata. L’attaccante dei bianconeri parlerà di come sta vivendo questa situazione particolare e delicata ad ‘A Casa Con la Juve’. Quest’ultimo è il nuovo format lanciato dalla società piemontesi in questi tempi dominati dall’emergenza per il Coronavirus. Il tutto sarà trasmesso in una diretta YouTube sul canale ufficiale del club. I giocatori bianconeri raccontano non solo la loro vita in quarantena, ma trattano i più svariati argomenti. E domani, alle ore 15, sarà il turno della Joya.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK