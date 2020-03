Calciomercato Juventus, occhi puntati su Ferran Torres

La Juventus avrebbe messo gli occhi sul talento del Valencia Ferran Torres. Ma qual è la situazione e il punto sulla trattativa?

In questo periodo di stop per l’emergenza Coronavirus, si pensa al calciomercato. In casa Juventus un nome caldo potrebbe essere quello di Ferran Torres, l’esterno del Valencia che piace a mezza Europa. Il 20enne ha attirato su di te l’attenzione di molti top club. Il club bianconero, come evidenziato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, lo monitorerebbe già dal Mondiale Under 17 di tre anni fa. In questa stagione, prima della pausa, il classe 2000 ha totalizzato 35 presenze.

Ferran Torres alla Juventus, Calciomercato: la situazione

Ferran Torres colpisce per la sua straordinaria velocità, per la sua progressione palla al piede, che gli permette di volare sulla fascia destra. Da non sottovalutare però i suoi 184 cm e la sua fisicità, che lo rende pericoloso anche nel gioco aereo e che gli permette di realizzare un discreto bottino di gol, come dimostrano i sei messi a segno quest’anno. Insomma, numeri, età e margini si crescita sono senza alcun dubbio dalla sua parte.

Sull’esterno del Valencia non ci sarebbe però, come detto, soltanto l’interesse della Juventus, ma anche quello di Barcellona, Atletico Madrid, Liverpool e Manchester City. I blaugrana in questo momento sembrerebbero essere favorito. Non va dimenticato però che il contratto del 20enne scadrà nel 2021 e comprende persino una clausola da 100 milioni. Finora il discorso rinnovo si sarebbe arenato, visto anche le tante sirene che lo circondano. Il rischio per gli spagnoli potrebbe essere quello di perderlo a zero ed è per questo che la prossima estate dovrebbe essere quella decisiva. Insomma, tutto è in divenire. L’idea stuzzica e non poco. La Vecchia Signora al momento resta alla finestra, pronta ad affondare il colpo.

