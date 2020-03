Juventus ritorno positivo in borsa: il titolo sale a +5

La società bianconera è una delle migliori in Piazza Affari con un rialzo del 4,98% a 0,7752 euro dopo il taglio ai compensi deciso dalla società.

I bianconeri sono fra i migliori titoli di Piazza Affari, infatti il rialzo è del 4,98% a 0,7753 euro dopo il taglio degli stipendi deciso di comune accordo fra società calciatori della prima squadra e allenatore. Il resto della stagione in corso, quindi che avrà effetti positivi sull’attuale esercizio del 2019-2020, si concluderà il 30 giugno con una cifra che ammonta ai 90 milioni di euro.

Il titolo non è riuscito a far prezzo per eccesso di volatilità con un rialzo di addirittura del 17% (da settimana scorsa bisogna ricordare che è uscito dall’Ftse Mib). Alto è anche il numero di scambi, che alle 11 aveva raggiunto la quota 5,1 milioni sulla media degli ultimi tre mesi alla pari con gli 11,3 milioni giornalieri.

