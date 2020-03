La Juventus pensa al ritorno di Rolando Mandragora, si parla con l’Udinese ma per riprenderlo servono almeno 26 milioni di euro

Mandragora un ritorno alla Juventus? I bianconeri ci pensano eccome, un grosso talento quello del calciatore italiano che darebbe contributi importanti alla Juventus. Ma per l’eventuale ritorno tutto passa dall’Udinese con cui i bianconeri però hanno un grosso vantaggio. Fabio Paratici sta studiando la mossa, anticipando tutti proprio come nel passato quando lo prese dal Genoa, i bianconeri hanno venduto nel 2018 Mandragora all’Udinese per 20 milioni, a distanza di due anni la Vecchia Signora può riprenderlo per una cifra intorno ai 26 milioni.

La Juventus rivuole Mandragora: servono 26 milioni

Negli scorsi giorni ai microfoni di Sky ha parlato lo stesso calciatore, che sogna in grande: “Prediligo il ruolo di play. Conosciamo tutti la forza di Pjanic e Bentancur. Sarebbe difficile ma ci proverei volentieri ad essere il regista che cerca in questo momento la Juventus. Sono un giocatore dell’Udinese, ma è chiaro che fa sempre piacere essere accostato a squadri importanti”. Parole che lasciano presagire un forte interesse nei confronti dei bianconeri che per riprenderlo dovranno spendere non meno di 26 milioni. Bisogna fare attenzione però alle spese, ma soprattutto agli esborsi. Paratici farà le dovute considerazioni ma il profilo piace e lui rivestirebbe volentieri la maglia della Juventus.

