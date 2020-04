Calciomercato Juventus, che futuro per Dybala?

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Continua ad andare avanti la trattativa tra l’argentino e la Juventus per il rinnovo del contratto.

Il gol di Paulo Dybala contro l’Inter è stata, quantomeno al momento, l’ultima immagine di questa stagione. Una rete da cui si può ripartire e che può soprattutto essere la base per costruire il futuro attorno al giocatore argentino. Non va però dimenticato che la scorsa estate l’ex Palermo è stato a un passo dall’addio e dalla cessione. Ora però tutto è radicalmente cambiato. La Joya si è ripreso definitivamente la scena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Favilli verso Bologna?

Dybala resta alla Juventus, Calciomercato: la situazione

La determinazione, la tenacia e la voglia del buon Paulo hanno sicuramente fatto senza alcun dubbio la differenza e ribaltato il tutto. Ed è per questo che la dirigenza dei piemontesi avrebbe deciso di blindarlo, proponendogli un rinnovo di contratto. Come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’obiettivo dovrebbe e potrebbe essere quello di puntare e di investire su un ragazzo che è nel pieno della sua maturità. Ed ecco che sarebbero già stati avviati i contatti tra Paratici e Jorge Antun, procuratore di Dybala, La trattativa vera e propria dovrebbe entrare a breve nel vivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Dybala, ecco le parole della sua fidanzata

L’argentino, risultato positivo al Coronavirus, intanto nel frattempo non si sta allenando, ma riprenderà dopo l’ok dei medici. Rinnovare con la Juventus per lui significherebbe portare a termine il progetto di diventare una vera e propria bandiera della squadra bianconera. Il modello da seguire non può non essere Alessandro Del Piero, da cui ha ereditato la maglia e spera, magari un giorno, anche la fascia da capitano. Una grossa responsabilità che passa anche da una semplice firma. Ora non resta che attendere cosa succederà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK