Il portale Don Balon ha recentemente annunciato una piccola certezza, un giocatore della Liga spagnola vuol raggiungere Cristiano Ronaldo alla Juventus!

Un calciatore che milita nella Liga spagnola vuol raggiungere Cristiano Ronaldo alla Juventus, è quanto filtra dal portale Don Balon che con quasi certezza dà Marcelo in uscita dal Real Madrid per la prossima stagione di calciomercato. Il terzino brasiliano sarebbe intenzionato a cambiare aria e non vuole chiudere la sua carriera lì a Madrid, la destinazione sarebbe chiara, Marcelo vuole raggiungere il suo ex compagno e grande amico Cristiano Ronaldo alla Juventus! Già da tempo c’era interesse fra le parti ma pare che questa potrebbe essere la volta buona di vedere -finalmente- Marcelo in bianconero.

Calciomercato, Liga: "Un giocatore vuole raggiungere CR7 alla Juve" Marcelo Vieira da Silva Junior noto a tutti come Marcelo è un classe '88 brasiliano, difensore del Real ma anche della nazionale brasiliana. Considerato un po' a titolo di tutti fra i terzini più forti al mondo nella sua carriera vanta un palmares davvero unico, infatti ha vinto: 4 campionati spagnoli, 2 Coppe del Re, 4 Supercoppe spagnole, 4 Champions League e 3 Supercoppe Uefa senza dimenticare 4 mondiali per club. Insomma il palmares di Marcelo è di chi ha scritto la storia del calcio. Con la nazionale brasiliana ha disputato 2 mondiali da titolare e una Confederations Cup vincendola. Un profilo che non solo porterebbe qualità palla al piede in difesa, ma un'esperienza unica che, attualmente, pochi altri vantano nel suo ruolo. Ma bisognerà capire la modalità con cui la Juventus sceglierà di acquistarlo consapevole che con l'emergenza sanitaria in corso molto del calciomercato verrà limitato soprattutto a cifre troppo alte per profili comunque di una certa età. Paratici è presente e vigile sulle possibili mosse da adottare con la piena consapevolezza che il rapporto fra Marcelo e Cristiano Ronaldo garantirà una mole di cross in più, data l'affinità fra i due in fase offensiva, il binomio che al Real ha portato tante vittorie e successi personali. Una vera certezza.

