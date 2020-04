Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per Semedo

Una delle priorità del prossimo calciomercato della Juventus sarà quella di trovare un terzino destro che possa giocare titolare nella formazione di Sarri. In quel ruolo il tecnico, complice anche qualche acciacco di troppo di De Sciglio e Danilo, ha spesso schierato in questa stagione Cuadrado.

Giocatore che può anche garantire una grande spinta su quel binario, come impongono le idee tattiche dell’allenatore bianconero. Una alternativa si cercherà in estate e per questo motivo si è fatto da giorni il nome di Achraf Hakimi, laterale di spinta che si è messo in luce nel Borussia Dortmund ma è di proprietà del Real Madrid.

Ma nelle ultime ore è spuntata anche una nuova soluzione, prospettata dal Mundo Deportivo. Il giornale spagnolo ha rivelato infatti come il procuratore di Nelson Semedo, Jorge Mendes, abbia offerto il suo assistito alla Juventus. Considerato anche nel Barcellona il giocatore non riesce a giocare con continuità nel ruolo di terzino destro. La Juventus è in ottimi rapporti con Mendes, che del resto è anche il procuratore di Cristiano Ronaldo.

Ma il Barcellona vuole cederlo all’Inter

Lo stesso quotidiano spagnolo però riporta anche come l’intenzione del Barcellona sarebbe però quella di cedere semmai Semedo all’Inter di Antonio Conte. Anche i nerazzurri sono molto interessati al giocatore. E il Barcellona potrebbero inserirlo in una trattativa per abbassare le pretese economiche dei nerazzurri riguardo Lautaro Martinez, che pare essere l’obiettivo numero uno dei blaugrana per rinforzare il loro attacco.

